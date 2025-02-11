بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة.. انطلاق «القمة العالمية للحكومات» في الإمارات

“بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة، 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى مجموعة من المفكرين والخبراء، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، تشهد دبي اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 13 فبراير الجاري تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وبحسب بيان المكتب، “ستشهد أجندة القمة العالمية للحكومات عقد 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية من الرؤساء والوزراء والخبراء، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعا وزاريا واجتماع طاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير”.

ووفق البيان، “تطلق القمة 30 تقريرا استراتيجيا بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ”.

وكتبت صحيفة “الإمارات اليوم”، “أن القمة ستشهد مشاركة عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وروبن لي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بايدو”.

وبحسب الصحيفة، “تركز القمة على 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة”.

مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة

صرّح فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الثلاثاء، أن “بلاده ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة”.

وقال البناي في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “دولة الإمارات ستكون من الدول الرائدة في هذا المجال، والتي سوف تلعب دور محوري في التكنولوجيا المتقدمة”.

وتابع: “الإمارات ستكون سباقة في التكنولوجيا وسنضيفها لكافة المجالات، في مجال الذكاء الاصطناعي والعربات المسيرة”.