بمشاركة 4 آلاف تلميذ.. انطلاق مسابقة «القندس الليبي» على مستوى البلاد

أقامت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، السبت، فعاليات مُسابقة القندس الليبي، التي تُعد أولى مراحل الأولمبياد الليبي للمعلوماتية 2024-2025م.

وشارك في المسابقة أكثر من 4000 تلميذ وطالب،حيث أُقيمت في 60 مركزاً موزّعة على مختلف أنحاء البلاد.

وفي كلمة ألقاها وزير التربية موسى المقريف، أكّد على “أهمّية تعزيز مهارات التلاميذ والطلاب في مجال التقنية وتوسيع مداركهم وقدراتهم الذهنية”.

كما أشاد “بدور الأكاديمية الليبية للاتّصالات والشركة القابضة للاتّصالات في تنظيم المسابقة، مؤكِّداً أهمية التّعاون بين مؤسّسات الدّولة والوزارة في إقامة الأنشطة التّعليمية”.

وتهدف مُسابقة القندس إلى تعزيز التّفكير المنطقي وحل المشكلات بطريقة ممتعة ومشوِّقة من خلال تحدّيات وأسئلة تفاعلية تتعلّق بعلوم الحاسوب والمعلوماتية، ويتم تنظيم هذه المسابقة في أكثر من 60 دولة حول العالم.

ويُشار أن الأولمبياد الليبي للمعلوماتية هو حدث سنوي تُنظّمه الأكاديمية الليبية للاتّصالات والمعلوماتية بالشراكة مع وزارة التّربية والتّعليم والشركة القابضة للاتّصالات.

.