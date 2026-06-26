بمشاركة أمريكية.. سوريا تبدأ ترميم «المقبرة اليهودية» في دمشق

انطلقت في العاصمة السورية دمشق أعمال ترميم وإعادة تأهيل المقبرة اليهودية التاريخية، في خطوة وُصفت بأنها “غير مسبوقة” من حيث الحساسية الرمزية والتاريخية، وبمشاركة مؤسسة سورية–أمريكية تُعنى بالحفاظ على مواقع التراث الديني والثقافي.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها القائمون على المشروع عمالاً داخل المقبرة وهم يعملون على ترميم شواهد القبور القديمة وإعادة إصلاح النقوش التاريخية، بما في ذلك قبور تعود لشخصيات دينية يهودية بارزة، من بينها حاخامات وشخصيات نسائية معروفة في الذاكرة المجتمعية اليهودية بدمشق.

وأكدت المؤسسة السورية–الأمريكية للحفاظ على مواقع التراث، في بيان رسمي، أنها بدأت “بشكل فعلي” أعمال الترميم في المقبرة، مشيرة إلى أن الهدف هو إعادة الاعتبار للموقع التاريخي وضمان استمراره كجزء من الذاكرة الثقافية المشتركة، والحفاظ على إرث يمتد لقرون داخل العاصمة السورية.

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع زيارة قام بها وفد ضم الحاخام ديفيد سابيرستين، الذي شغل سابقاً منصب السفير الأمريكي للحرية الدينية الدولية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث شملت الزيارة جولات في مواقع يهودية تاريخية داخل دمشق، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات دينية محلية.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الزيارة والأنشطة المرتبطة بها تندرج ضمن مسار أوسع من الاهتمام الدولي بملف التراث الديني في سوريا، خصوصاً في ظل جهود متزايدة لإعادة إحياء المواقع التاريخية التي تعود لطوائف عاشت في البلاد عبر قرون طويلة.

كما تشير تقارير إلى تزايد زيارات يهود سوريين يقيمون في الخارج إلى دمشق خلال الفترة الأخيرة، بهدف الاطلاع على مواقعهم التاريخية ومحاولة المساهمة في توثيق وحماية الإرث المرتبط بالطائفة اليهودية، التي كانت تُعد واحدة من أقدم الطوائف في سوريا قبل أن يغادر معظم أفرادها البلاد في العقود الماضية.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على البعد التاريخي المتنوع للعاصمة السورية، حيث تمتد جذور المقبرة اليهودية لقرون، ما يجعل عمليات الترميم الحالية ذات طابع ثقافي حساس يجمع بين الحفاظ على الذاكرة التاريخية وإعادة إحياء المواقع الدينية القديمة.