بمشاركة إفريقية واسعة.. ليبيا تستضيف ملتقى لـ«التدريب وبناء القدرات»

انطلقت صباح اليوم أعمال ملتقى منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) للتدريب والتأهيل وبناء القدرات، الذي تستضيفه دولة ليبيا وتنظمه المؤسسة الوطنية للنفط، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والخبراء في قطاع الطاقة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة السيد فريد غزالي، إلى جانب المدير العام للتدريب والتطوير وتنمية القدرات في المؤسسة الوطنية للنفط السيد محمد بشر، إضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء لجان الإدارة في الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومديري الإدارات، وعدد من الخبراء والمختصين من الدول الأعضاء في المنظمة.

وافتتحت الجلسة بكلمات ترحيبية للمشاركين، حيث أكد الأمين العام للمنظمة أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما ينعكس على تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء في قطاع النفط.

كما استعرض رئيس المنتدى أبرز مستهدفات المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

ورحب المدير العام للتدريب والتطوير وتنمية القدرات في المؤسسة الوطنية للنفط بالوفود المشاركة، معبراً عن اعتزاز دولة ليبيا باستضافة هذا الملتقى، وأهمية هذا الحدث في دعم مسار تطوير العنصر البشري في القطاع النفطي.

وتضمن برنامج الافتتاح عرضاً تفصيلياً حول إمكانات معاهد التدريب والتأهيل في دولة ليبيا، إلى جانب استعراض جهود الإدارة العامة للتدريب والتطوير وبناء القدرات في المؤسسة الوطنية للنفط في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يدعم خطط تطوير القطاع النفطي ورفع كفاءة العنصر البشري.

ويواصل الملتقى أعماله عبر جلسات متخصصة تناقش الرؤية الجديدة للمنتدى، وتطوير منصته الرقمية، إضافة إلى بحث آليات تفعيل ومتابعة مذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات النفطية الأفريقية.

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود منظمة منتجي البترول الأفارقة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في مجالات التدريب وبناء القدرات، في ظل توجه متزايد نحو تطوير الكفاءات البشرية في قطاع الطاقة الأفريقي، باعتباره أحد المحركات الأساسية لدعم الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل.