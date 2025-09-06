مناورات بحرية مشتركة لـ«دول بريكس» في جنوب إفريقيا

نظمت دول مجموعة “بريكس” في جنوب أفريقيا مناورات بحرية مشتركة تحت شعار “الإرادة من أجل السلام”، انطلقت اليوم بمشاركة ممثلين عن روسيا، الصين، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز التنسيق الأمني البحري بين الدول الأعضاء في المجموعة، وتأكيد التعاون الدفاعي المشترك في مواجهة التحديات البحرية، مثل القرصنة وتهديدات الملاحة الدولية.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الجلسة التحضيرية للمناورات عُقدت في ميناء كيب تاون، بحضور كبار قادة القوات البحرية للدول المشاركة، من بينهم ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد حسن مقصودلو، قائد المنطقة البحرية الأولى في الجيش الإيراني.

وأوضح قائد المنطقة البحرية الأولى في الجيش الإيراني، العميد حسن مقصودلو، الذي مثّل بلاده في الاجتماع، أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في “بريكس”، مؤكدًا أن مثل هذه التمارين المشتركة تسهم في حفظ أمن البحار وضمان استقرار طرق التجارة الدولية.

وأضاف مقصودلو أن “وحدة وتضامن الدول الصديقة في تعزيز الأمن البحري يمثلان ركيزة أساسية لازدهار الاقتصادات الإقليمية والعالمية”، مشددًا على أن “القوة البحرية الإيرانية كانت ولا تزال في طليعة من يواجهون القرصنة والتهديدات البحرية، وهي دائمًا حاملة لرسالة السلام والصداقة”.

وتُعد هذه المناورات إحدى ثمار توسّع مجموعة “بريكس” بعد انضمام دول جديدة إليها، من بينها إيران، مصر، الإمارات، إثيوبيا، وإندونيسيا خلال عامي 2024 و2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول الجنوب العالمي.

وكانت جنوب أفريقيا قد استضافت في فبراير 2023 مناورات بحرية مماثلة مع روسيا والصين، حملت اسم “موسى 2″، وركزت على التنسيق العملياتي ومكافحة القرصنة في المحيط الهندي.