بمشاركة الأجهزة السيادية.. «الدبيبة» يعقد اجتماعا لمتابعة زيادة الإفصاح عن الإنفاق الحكومي

عقد اجتماع موسع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزيري المالية والتخطيط المكلفين.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من كافة الأطراف ذات الصلة.

وأكد المجتمعون خلال هذا الاجتماع على ضرورة زيادة الإفصاح وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية والتي توضح كافة المصروفات الحكومية التي يتم متابعتها حاليا وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراتهم اللازمة بشأنها والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

ويتزامن هذا الاجتماعات، مع استعدادات مجلس النواب لعقد جلسة رسمية في مدينة لمناقشة موضوع الميزانية المقدم من الحكومة الليبية المكلفة من النواب برئاسة فتحي باشاغا.