بمشاركة الأعلى للدولة والنواب.. السراج يبحث احتياجات الجنوب

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التأكيد على أن أوضاع الجنوب لها أولوية، مؤكدًا حرصه على المتابعة اليومية لأعمال اللجان الأمنية والخدمية المشكلة لتوفير احتياجات الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد السراج الاثنين مع كلٌ من نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوي مجلس النواب محمد آدم لينو وعبد القادر يحي، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ان الاجتماع يأتي في إطار الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب ومتابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض ملف الخدمات العامة التي خُصص لها مبالغ مالية عاجلة وفقا لما تم تشخيصه، وتم البدء في تقديمها، وتشمل توفير السيولة النقدية لمصارف المنطقة الجنوبية، واستكمال وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والمركز والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومعالجة مشكلة الكهرباء وتفعيل المؤسسات الأمنية.