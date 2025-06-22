بمشاركة السومة.. الوداد المغربي يواجه يوفنتوس في مونديال الأندية

يلتقي نادي الوداد الرياضي المغربي مساء اليوم الأحد، مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، في قمة مثيرة ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام على ملعب “لينكولن فاينانسيال فيلد” بالولايات المتحدة.

ويدخل الوداد المباراة بطموح التعويض بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون مقابل، بينما يتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه العريض على العين الإماراتي بخمسة أهداف نظيفة.

ويعزز الوداد صفوفه في هذه المواجهة بعودة النجم السوري عمر السومة، الذي شارك في مرانه الأول مع الفريق يوم الجمعة، بعد أن غاب عن اللقاء الافتتاحي بسبب تأخر إجراءات سفره إلى أميركا. وتُعوّل الجماهير المغربية على خبرة السومة في تقديم الإضافة الهجومية أمام فريق بحجم يوفنتوس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب (7 مساء بتوقيت مصر والسعودية)، وتنقل المباراة عبر شبكة “DAZN”، بصوت المعلق خالد الغول.

ويأمل الوداد، ثالث الترتيب حالياً دون نقاط، في تحقيق نتيجة إيجابية تُبقي على آماله في التأهل، قبل مواجهته المرتقبة أمام العين الإماراتي في ختام دور المجموعات، بينما يسعى يوفنتوس لحسم تأهله مبكراً إلى الدور المقبل.

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يوم المُباراة؛ يوم القمّة؛ يوم المعركة؛ يوم كأس العالم!



🇮🇹 يوفنتوس Vs الوداد 🇲🇦



🏆 كاس العالم للأندية 2025م



⏰ الساعـة 7:00م



🏟️ ملعب لينكولن



📺 DAZN



🎙️ خالد الغول



مرابط والسومة في مهمة صعبة ضد اليوفي! 🇪🇬♥️🔥 pic.twitter.com/EEpUw0pNrA — عمرو (@bt3) June 21, 2025