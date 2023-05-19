بمشاركة القادة العرب والرئيس الأوكراني.. القمة العربية تنطلق اليوم في جدة

تنطلق اليوم الجمعة في جدة، القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية.

وأعلن عن وصول الرئيس الأوكراني إلى جدة لحضور القمة العربية، ليتوجّه بعدها لحضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما على متن طائرة للحكومة الفرنسية

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إنّ الأزمة السودانية على رأس الأولويات المصرية في القمة العربية العادية، التي تنعقد في مدينة جدة السعودية.

وذكر فهمي أنّ القضية الفلسطينية ستكون أيضا من أهم محاور كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام القمة، مؤكدا أن بلاده تعمل مع جميع الدول العربية لإيجاد حل للأزمات العربية.

وأضاف فهمي أنّ مصر تتطلع لأن تسهم عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية في دفع مسار التسوية السلمية للأزمة، مشيرا إلى أنّ مصر تدعم إعادة الإعمار هناك.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد وصل إلى مدينة جدة الخميس للمشاركة في أعمال الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.