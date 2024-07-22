بمشاركة القطراني.. افتتاح فعاليات معرض بنغازي الدولي للإنشاءات

افتُتحت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض بنغازي الدولي للإنشاءات «Biccf» بحضور نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، علي القطراني، وأعضاء مجلس النواب ووزير المواصلات بالحكومة الليبية عبدالحكيم الغزيوي.

ويعد المعرض حدثا تجاريا مختصا يركز على صناعة البناء والإنشاءات في مناطق بنغازي، ودرنة، وسرت، وسبها، ومرزق. ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات والمهنيين في قطاع البناء، وتسهيل التبادل التجاري والتعاون التقني.

ويسعى المعرض، الذي شاركت فيه أكثر من 60 شركة على الصعيدين المحلي والدولي، إلى تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاركين من ليبيا والدول الصديقة، بهدف تشجيع تبادل الأفكار وتكامل الجهود في قطاع الإنشاءات.

كما يهدف المعرض أيضا إلى إبراز أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الإنشاءات، ما يُسهم في دعم التطور التكنولوجي وتحسين عمليات البناء، كما يُوفر منصةً تُعزز فرص الأعمال، وتساهم في توسيع نطاق الشراكات التجارية والفرص التجارية المستدامة.

ويقام المعرض في الفترة من 22 إلى 25 يوليو الجاري على أرض المعارض في منطقة الهواري ببنغازي، تحت رعاية بلدية بنغازي، وغرفة التجارة والصناعة – بنغازي، ومركز تنمية الصادرات الليبي.