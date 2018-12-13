بمشاركة المبعوث الأممي.. السراج يدشن البرنامج التدريبي بكلية ضباط الشرطة

أقيم الخميس بمقر كلية ضباط الشرطة في طرابلس حفل تدشين البرنامج التدريبي بالكلية وإعادة تفعيل 3 مرافق لتدريب الشرطة بالكلية.

وقام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رفقة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بتدشين البرنامج، بالإضافة لإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 من ضباط الشرطة والشرطة القضائية بحضور وفد أممي رفيع المستوى.

كما حضر الاحتفال وزراء (الداخلية والتخطيط والخارجية والمالية) بحكومة الوفاق، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومدير كلية ضباط الشرطة ومدراء الإدارات العامة للتدريب والعلاقات والتعاون وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من ضباط الشرطة.

وتم في الاحتفال افتتاح عدد من المؤسسات التدريبية بالكلية وذلك في إطار البرنامج المشترك بين وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرطة والأمن.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تأهيل شرطة نظامية لدولة ليبيا والتي ستساهم في حماية سيادة القانون وتعزيز الترتيبات الأمنية، وأشاد بدور الأمم المتحدة بالإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب، وفق قوله.



ونقل الموقع الرسمي للبعثة الأممية عن الممثل الخاص غسان سلامة وصفه رجال الشرطة بأنهم يمثلون العمود الفقري للدولة، وقال مخاطباً خريجي تدريب الشرطة:

“أنتم لا سواكم حماة القانون، وأنتم مسؤولون عن حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل أنحاء ليبيا. نحن في الأمم المتحدة فخورن أن نُمنح فرصة للإسهام بالشراكة مع وزارة الداخلية والمجتمع الدولي في إعادة النشاط لهذا الفضاء الذي سيُخرّج رجال تقع عليهم مسؤولية توفير الأمن والطمأنينة والسكينة في ليبيا.”

من جانبه قال مدير كلية ضباط الشرطة العميد يحي طابونة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن هذه الاحتفالية تأتي تتويجًا للجهد المشترك بين بعثة الأمم المتحدة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بإعادة تفعيل أنشطة الكلية والمؤسسات الأمنية الأخرى بالإدارة العامة للتدريب والمعهد العالي لضباط الشرطة .

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى إعادة بناء هذه المؤسسات وانطلاقها من جديد، مشيرًا إلى أن هناك دفعة تتلقى حاليا تدريبات ومحاضرات ستكون نواة أولى لإعادة تفعيل المؤسسات التدريبية الأمنية.

وكشف طابونة عن بدء العام الدراسي الجديد بالكلية من خلال استقبال دفعة جديدة من الطلبة يقدر عددها بـ500 طالب.