بمشاركة المجتمع المدني.. الأمم المتحدة تناقش الأمن والسلم الأهلي في ليبيا

نظّمت شعبة المؤسسات الأمنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، ندوة نقاشية في مدينة بنغازي جمعت ممثلات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وشريحة من الشباب، وذلك في إطار دورهم في دعم جهود تطوير القطاع الأمني.

وجاءت الندوة “ضمن جهود البعثة لتعزيز الحوار المجتمعي حول السلم الأهلي، حيث ناقش المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بتحقيق السلم المجتمعي، إلى جانب استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الليبية”.

كما تناول اللقاء “المبادئ الأساسية لتطوير قطاع الأمن في ليبيا، واستعراض التحديات التي تواجه هذا القطاع، مع التركيز على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في دعم الاستقرار وبناء الثقة”.

وسلّطت البعثة خلال الندوة الضوء على تجربتها في إشراك الشباب ضمن مبادراتها، من خلال برنامج “الشباب يشارك”، الذي يقدمه قسم الإعلام والاتصال في البعثة، ويهدف إلى تعزيز مساهمة الشباب في صناعة القرار المحلي وتنفيذ مشاريع مجتمعية ذات أثر مباشر.