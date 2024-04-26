أكثر من 70 منظمة دولية يعتبرون ما يجري في غزة إبادة جماعية

اعتبرت أكثر من 70 منظمة دولية من بينها المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية.

وفي بيان مشترك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عبرت المنظمات عن بالغ صدمتها وعظيم ألمها للجريمة اللاإنسانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد عمال الإغاثة الإنسانية في مدينة دير البلح بقطاع غزة، وقيام الطيران الإسرائيلي بقصف مركبة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي الأمريكية أدت إلى سقوط 7 ضحايا من العاملين في تقديم الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها المنظمة بتنسيق دولي يشمل الحكومة الإسرائيلية.

وطالب البيان بضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما ما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في تقديم الإغاثة الإنسانية وتطبيق قراراته المتعددة ذات العلاقة.

وأكدت المنظمات في بيانها، على الحاجة الملحة إلى ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بفرض وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يشمل تنفيذ القاعدة (55) من القانون الدولي الإنساني والتي تفرض على جميع أطراف النزاع السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.