بمشاركة خبراء من عدة دول.. ليبيا تحتضن مؤتمر«السيادة الجوية»

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، الضباط الذين تقدموا بأوراق بحثية في “المؤتمر الدولي للسيادة الجوية،” والذي أشرفت عليه ونظمته وزارة الدفاع بالتعاون مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ووزارتي الخارجية والمواصلات، بمشاركة خبراء ومختصين في هذ المجال من عدة دول (تونس- الجزائر- المغرب- الباكستان- غانا- ليبيا).

وألقى رئيس الأركان العامة، كلمة شكر فيها الباحثين على “مجهوداتهم العلمية، ودورهم في المساهمة في رفع الحظر الجوي من خلال تطبيق معايير السلامة والأمن المعمول بها دوليا”.

وأكد “أه‍مية التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات ومواكبة المستجدات الدولية في المجال الجوي، وكذلك تعزيز التنسيق العسكري المدني وفق المعايير للمنظمات الدولية والخاصة بالسلامة الجوية”.