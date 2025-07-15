بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.. مشاريع جديدة مشتركة بين الموارد المائية واليونسكو

ترأس الوكيل العام والمكلّف بتسيير مهام وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام نصر جادالله، اجتماعاً موسّعاً بمقر الوزارة في باب بن غشير، ضم ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وعدداً من مديري الإدارات والمكاتب الفنية، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم.

واستعرضت ممثلة مكتب اليونسكو الإقليمي خلال الاجتماع عرضاً مرئياً حول أبرز المشاريع التي تنفذها المنظمة في ليبيا، شملت مشروع مراقبة السدود، أنظمة خرائط الفيضانات، نظام الإنذار المبكر، وبرامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر العاملة في قطاع الموارد المائية.

وتناول الاجتماع مناقشات فنية حول آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات السدود والتكيف مع التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد والمركز الوطني للأرصاد الجوية لتوفير البيانات اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون بين وزارة الموارد المائية ومنظمة اليونسكو، خصوصاً في مجال إدارة الموارد المائية وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يعزز جهود الاستدامة ويُسهم في تطوير القطاع.