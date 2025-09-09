بمشاركة دولية.. انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لإدارة الموارد المائية

عقدت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مكتب التعاون الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لآليات إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار برنامج STEP الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على المستوى الوطني، ومشروع إدارة الموارد المائية على مستوى البلديات المنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.

وشهد الاجتماع الذي استضافته وزارة الحكم المحلي، مشاركة دولية واسعة، ضمّت ممثلين عن السفارة الإيطالية، السفارة الألمانية، بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ووزارات البيئة والخارجية، إلى جانب ممثلي الوكالات المنفذة للمشروعات عبر تقنية الاتصال عن بُعد.

واستُهل اللقاء بكلمتين افتتاحيتين لمديري التعاون الدولي بوزارتي الموارد المائية والحكم المحلي، أكدتا على أهمية تعزيز آليات الشراكة الدولية في إدارة الموارد المائية، وتفعيل خطط التنفيذ وفق المعايير الحديثة. كما ألقت الجهات الدولية المشاركة كلماتها، مرحبةً بالتعاون القائم، ومؤكدة دعمها لمشروعات التنمية المستدامة في ليبيا.

وتخلل الاجتماع عرضان فنيان: الأول من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي حول مشروع دعم إدارة الموارد المائية في البلديات، والثاني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول المشروع الوطني لإدارة الموارد.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا تناول آليات اختيار البلديات المستهدفة في الشرق والغرب والجنوب، وأطر التنفيذ الممتدة لثلاث سنوات، مع التركيز على مكونات المشروع المتعلقة بجمع البيانات، أنظمة المعلومات، المراقبة والتقييم، والتدريب وبناء القدرات.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام ليبيا بتطوير إدارة مواردها المائية، من خلال شراكات استراتيجية تسهم في دعم استدامة هذا القطاع الحيوي وتحسين مستوى الخدمات المرتبطة به.