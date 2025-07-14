بمشاركة دولية واسعة.. تونس تطلق «أسطول الصمود المغاربي» لكسر الحصار عن غزة

أعلن منظمو “قافلة الصمود” في تونس، اليوم الإثنين، عن بدء التحضير لتنظيم “أسطول الصمود المغاربي”، في خطوة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاماً، وذلك بالشراكة مع عدد من المبادرات الدولية والإقليمية المناهضة للاحتلال.

وقال غسان الهنشيري، أحد منسقي الحملة، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “هيئة قافلة الصمود قررت إطلاق جولة ثانية من العمل التضامني باتجاه غزة، عبر تنظيم أسطول بحري مشترك مع مبادرة “Global March To Gaza”، وتحالف “أسطول الحرية العالمي”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من العملية المشتركة الثانية التي يطلقها أسطول الصمود العالمي”.

وأوضح الهنشيري أن “الأسطول سيكون عملية بحرية بالكامل، ومن المنتظر أن يشارك فيه متضامنون من بلدان المغرب العربي، إلى جانب قوى دولية، وسيبحر باتجاه القطاع في رسالة سياسية وإنسانية قوية ضد الحصار والعدوان المستمر”.

وأكد أن الاستعدادات قد انطلقت فعلاً بتشكيل لجان عمل متخصصة ستتولى المهام اللوجستية والتنظيمية، تمهيداً لانطلاق الأسطول في أقرب الآجال. كما أعلن أن ندوة صحفية ستُعقد خلال الأسبوع الجاري للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية البحرية، من حيث خط السير، وسفن المشاركة، والجهات الدولية الداعمة.

ودعا المتحدث باسم الحملة كافة الأحرار والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية إلى “إعلان حالة طوارئ أممية”، والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى كسر الحصار ووقف العدوان على غزة، مؤكداً أن المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع تحتم تحركاً عاجلاً من المجتمع المدني العالمي.

يُذكر أن “قافلة الصمود” انطلقت منتصف يونيو الماضي من تونس باتجاه غزة عبر ليبيا، في مبادرة برية إنسانية غير مسبوقة، غير أنها اضطرت للتراجع بعد أن توقفت عند بوابة سرت، نتيجة عدم حصولها على التصاريح اللازمة من السلطات في شرق ليبيا، ما أدى إلى عودتها إلى الأراضي التونسية وسط استقبال شعبي واسع.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، بالتزامن مع الانهيار الكامل للبنية التحتية الصحية والخدمية.

ويعد “أسطول الصمود المغاربي” جزءاً من تحركات مدنية ودولية متصاعدة تهدف إلى كسر الحصار البحري والجوي المفروض على غزة، في ظل تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية حول العالم لوضع حد للحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها العاشر.