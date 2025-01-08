بمشاركة دولية واسعة.. طرابلس تحتضن «معرض ليبيا للغذاء» في دورته السادسة

برعاية وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج ” وتحت إشراف الهيئة العامة للمعارض، تحتضن أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 26 وحتى 29 يناير الجاري معرض ليبيا للغذاء في دورته السادسة بتنظيم شركة الدولية للمعارض والمؤتمرات.

وتشهد الدورة السادسة مشاركة دولية واسعة من دول ايطاليا، فرنسا، تركيا، الإمارات، تونس، سيرلانكا، مصر، مالطا، الأردن، السعودية، الهند، فيتنام، روسيا، المغرب، المانيا، تايلند، بعدد 130 شركة أجنبية، و86 شركة محلية، متخصصة في الصناعات الغذائية، وتقنيات التعبئة والتغليف، و تجهيز المصانع، والأسواق التجارية.

ووجّه الحويج، الهيئة العامة للمعارض بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركة المنظمة والمشاركين، وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الشركات، في إطار التشبيك بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتبادل الخبرات والتجارب بما يعزز التبادل التجاري وخلق فرص كبيرة للصادرات الليبية نحو الأسواق الاقليمية والدولية.