بمشاركة ليبيا.. تونس تحتضن مناورات «الأسد الإفريقي» الضخمة

بمشاركة دولية واسعة ومنها ليبيا، انطلقت يوم أمس، “فعاليات تمرين “الأسد الإفريقي 2025″ العسكري في تونس، بمشاركة القوات المسلحة التونسية إلى جانب وحدات من الولايات المتحدة الأمريكية ودول شريكة من أوروبا وإفريقيا، في إطار تعزيز التعاون العسكري ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة”.

وأكدت السفارة الأمريكية في تونس “أن التمرين المشترك، الذي يمتد حتى 30 أبريل، يضم أكثر من 2000 مشارك في تونس وحدها، ضمن أكثر من 10 آلاف عسكري يشاركون في التمرين في الدول المضيفة الأربع، يمثلون أكثر من 40 دولة، من بينها فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ليبيا، كينيا، نيجيريا، السنغال، وغانا”.

ويُعد تنظيم “هذا التمرين للمرة الثامنة على التوالي في تونس دليلاً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وتونس، والدور المحوري الذي تلعبه تونس في دعم الاستقرار الإقليمي والتصدي للتهديدات الأمنية في شمال إفريقيا”.

من جهتها، أوضحت “قوة المهام التابعة للجيش الأمريكي في جنوب أوروبا وإفريقيا” (SETAF-AF) أن “التمرين يهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية المشتركة والقدرة على العمل المتكامل في بيئات أمنية معقدة”. ويشارك في التمرين أفراد من القوات الأمريكية بمختلف تشكيلاتها، من القوات النظامية والحرس الوطني والاحتياط، إلى جانب مشاة البحرية وسلاح الجو والبحرية.

ويشمل البرنامج “تدريبات ميدانية مكثفة، وورشات تعليمية، وعمليات محاكاة قيادة، إضافة إلى تمارين مكافحة العبوات الناسفة، وتدريبات على الاستجابة للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بمشاركة “فريق الدعم المدني 84” التابع للحرس الوطني لولاية وايومنغ، الذي تربطه شراكة أمنية مع تونس منذ أكثر من 21 عامًا”، كما “سيتخلل التمرين عمليات إنزال محمولة جواً بالتعاون مع اللواء 173 المحمول جواً، في عرض لقدرات الانتشار السريع والتكامل العملياتي بين القوات الشريكة”.

وقال المقدم علي العواج، رئيس فرقة التمارين في SETAF-AF، “إن تمرين “الأسد الإفريقي” يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تقاسم الأعباء بين الحلفاء ورفع مستوى الجاهزية العسكرية”.

بدوره، صرّح العقيد يورن بونغ، ملحق الدفاع بالسفارة الأمريكية في تونس، بأن “نجاح هذا التمرين يعكس متانة التعاون الأمني بين البلدين”، مشيراً إلى” أن تونس تُعد أحد أبرز الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي في إفريقيا”، ومشيدًا “بمساهماتها في الجهود الأمنية والإنسانية المشتركة”.

التمرين العسكري الأسد الإفريقي 2025 يبدأ اليوم في تونس! 🇹🇳 تستضيف تونس تمرين الأسد الإفريقي 2025 من 22 إلى 30 أفريل… تم النشر بواسطة ‏‎U.S. Embassy Tunis‎‏ في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥