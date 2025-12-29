بمشاركة شبابية ومجتمعية.. إحياء ذكرى معركة «قارة محروقة» في فزان

أحيا شباب بلدية القرضة الشاطئ الذكرى الـ112 لمعركة قارة محروقة، خلال احتفال أُقيم عند النصب التذكاري للمعركة بوادي الشاطئ، بتنظيم المجلس المحلي للشباب ببلدية القرضة الشاطئ، وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب – بلدية القرضة الشاطئ.

وشهدت الفعالية حضورًا رسميًا ومجتمعيًا واسعًا، ضمّ ممثلين عن مديرية أمن الشاطئ، وجهاز الأمن الداخلي، والمجلس البلدي القرضة، وفوج كشاف محروقة، إلى جانب إعيان ومشايخ الشاطئ، ومختاري المحلات، وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل فزان، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، وحضور لافت من أهالي المنطقة.

وتولى منتسبو الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب تنظيم توزيع المياه والإفطار على المشاركين، في مبادرة جسدت قيم العمل التطوعي، والانضباط، والمسؤولية المجتمعية.

واختُتمت مراسم الإحياء بتنفيذ حملة تنظيف شاملة للنصب التذكاري لمعركة قارة محروقة، تأكيدًا على أن إحياء الذاكرة الوطنية لا يقتصر على الاستذكار، بل يشمل الحفاظ على رمزية المكان وصون معالم التاريخ الوطني.