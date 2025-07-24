بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق فعاليات مهرجان «جرش للثقافة والفنون» في الأردن

انطلقت، مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، أحد أعرق وأشهر المهرجانات الثقافية والفنية في الأردن والعالم العربي، وسط حضور جماهيري واسع في المدينة الأثرية بمدينة جرش شمال البلاد، وبمشاركة نخبة من نجوم الغناء والمسرح والشعر في العالم العربي.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 أغسطس المقبل، متضمنًا برنامجًا حافلًا بالعروض الفنية والموسيقية والأدبية، إلى جانب معارض للأشغال اليدوية والفنون التشكيلية والحرف التراثية، التي تسلط الضوء على الهوية الثقافية الأردنية وتنوعها.

ويشارك في هذه الدورة عدد من أبرز نجوم الغناء العرب، على رأسهم الفنانة السورية ميادة الحناوي، والمصري محمد حماقي، واللبناني ملحم زين، والإماراتية أحلام، إلى جانب الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، ما يعكس الطابع العربي الجامع للمهرجان وحرصه على تمثيل مختلف الثقافات والمذاهب الفنية في المنطقة.

كما يشهد المهرجان “ليلة أردنية” خاصة من تنظيم نقابة الفنانين الأردنيين، يحييها مجموعة من الفنانين الشباب، منهم نجم السلمان، ثمين حداد، غادة عباسي، وحمدي المناصير.

وجاء العرض الافتتاحي بعنوان “على ذرى المجد”، مستلهمًا من أشعار الشاعر الأردني حيدر محمود، وقدمه تمثيليًا كل من أمل الدباس، هاني الخالدي، نغم بطارسة، بمشاركة غنائية للفنانين نانسي بيترو، سعد حطيبات، نتالي سمعان، نبيل سمور، مكادي نحاس، عبد الرحمن الخضور، وياسمين أحمد، وبمرافقة فرقة مجدل للفنون الشعبية.

وعقب العرض، صعد إلى المسرح الفنان الأردني عمر العبدلات، وقدم مجموعة من الأغاني الوطنية، أبرزها “أردن يا وطنا”، وأهدى في ختام الحفل أغنية “يا جبل ما يهزك ريح” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح لوكالة “رويترز”، قال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة إن دورة هذا العام ركزت على “توسيع المشاركة الأردنية، مع التأكيد على أهمية تقديم الفن الملتزم والثقافة الجادة، بما ينسجم مع ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها القومية”.

وأكد الرواشدة أن مهرجان جرش لم يعد مجرد تظاهرة فنية، بل منصة ثقافية وسياحية تسعى لتكريس الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات الأخرى، موضحًا أن المهرجان يشكّل رافعة ثقافية وسياحية مهمة للمملكة.

ويُعد مهرجان جرش، الذي تأسس عام 1981، أحد أبرز المهرجانات الفنية والثقافية في المنطقة العربية، إذ يقام سنويًا في الموقع الأثري الروماني بمدينة جرش، ويستقطب آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه.