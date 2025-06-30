بمشاركة عربية واسعة.. طرابلس تحتضن الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط

عقد مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط اجتماعه الثاني للعام 2024–2025 في العاصمة طرابلس، الأحد، وذلك بدعوة من وزير التخطيط محمد الزيداني، ضمن استضافة ليبيا لأعمال المجلس خلال هذا العام.

وشهد الاجتماع مشاركة وفود رسمية تمثل عدداً من الدول العربية الأعضاء في المجلس، من بينها الأردن، البحرين، السودان، العراق، الكويت، سلطنة عُمان، المغرب، مصر، موريتانيا، الصومال، وتونس.

ناقش المجلس مشروعي خطة النشاط السنوي والموازنة التقديرية للعام 2025–2026، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية والفنية، أبرزها آلية التحول الرقمي للمعهد العربي للتخطيط.

وحظيت مبادرة معهد التخطيط الليبي بإجماع وترحيب من الحضور، بشأن إطلاق “المنتدى الدولي السنوي للتخطيط والتنمية”، الذي سيُنظّم لأول مرة في ليبيا تحت رعاية وزارة التخطيط، اعتباراً من العام المقبل 2026.