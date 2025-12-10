بمشاركة عربية واسعة.. طرابلس تحتضن مؤتمر تعزيز «رعاية كبار السن»

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، في طرابلس أعمال المؤتمر الوطني لتعزيز رعاية كبار السن، برعاية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ووفق الاستراتيجية العربية لكبار السن، تحت شعار أعمار تُصان وحقوق تُحترم.

وشارك في المؤتمر خبراء وصانعو قرار ومؤسسات وطنية معنية بالرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء منظمة الأسرة العربية، ووكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية علي الناضوري، ووكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزارة، وسفير ليبيا بالجامعة العربية عبدالمطلب الثابت، وخبراء من مصر والإمارات وتونس والأردن ولبنان والمغرب، إلى جانب بعثات دبلوماسية ومهتمين بالشأن الاجتماعي وقضايا كبار السن.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكيلاني في كلمتها التزام الوزارة بخدمة كبار السن، مشيرة إلى القرارات المالية والتأمينية والصحية التي أصدرتها الحكومة دعماً لهذه الشريحة، ومعلنة أن المرحلة القادمة ستركز على الارتقاء بالخدمات ضمن خطة 2025–2030 لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وزيادة فاعليتها.

وأعربت نقابة المتقاعدين عن تقديرها لجهود الوزارة والحكومة لتحسين أوضاع كبار السن، مؤكدة أهمية هذه المبادرات في تعزيز جودة حياتهم ورفاههم. وشدد المشاركون من المنظمة العربية للأسرة وخبراء من عدة دول عربية على أهمية تبادل الخبرات وتوحيد الجهود العربية لتطوير سياسات رعاية كبار السن، فيما ناقشت جلسات المؤتمر دور الأسرة والخدمات المقدمة لهذه الفئة، واستعرضت ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وعلى هامش المؤتمر، افتتحت الكيلاني معرض إصدارات الوزارة والجهات التابعة لها، الذي ضم بحوثًا وكتبًا علمية ودراسات متخصصة، وقدمت نسخة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لضيوف المؤتمر من الدول العربية.