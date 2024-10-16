بمشاركة عربية ودولية.. طرابلس تحتضن «معرض النيابة العامة الدولي للكتاب»

افتتح معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، الأربعاء، بمشاركة عربية ودولية واسعة، على أرض المعارض بطرابلس، وينظم برعاية مكتب النائب العام، ويستمر تسعة أيام.

حضر الافتتاح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، والنائب العام المستشار الصديق الصور، وعدد من المسؤولين، ولفيف من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها فيسبوك “يشهد المعرض في نسخته الأولى التي تستمر لتسعة أيام متواصلة، مشاركة أكثر من 22 دولة و50 وكالة و200 ناشر، من بينها السعودية ومصر والأردن وإيطاليا ولبنان وفلسطين وبريطانيا والإمارات”.

وأضافت، ” يعد المعرض “أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط”، بحسب الهيئة العامة للمعارض”. “ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب، تشمل المجالات الأدبية والفكرية والعلمية والقانونية، وغيرها، مما يجعله منصة ثقافية شاملة تجمع بين مختلف الفئات المهتمة بالقراءة والمعرفة. كما سيتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك ندوات ثقافية، وورش عمل، وحوارات مفتوحة مع نخبة من الأدباء والمفكرين”.



تأتي مشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تأكيداً على دعم الهيئة لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والقانوني في المجتمع الليبي، وإبراز أهمية التعاون بين المؤسسات الرقابية والقضائية لتحقيق الشفافية وتطوير المعرفة في مختلف المجالات.