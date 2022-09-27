بمشاركة عُلماء المسلمين.. تشييع جثمان العلامة الراحل «يوسف القرضاوي»

شيّع الآلاف المواطنين جثمان الشيخ يوسف القرضاوي إلى مثواه بأحد مقابر العاصمة القطرية الدوحة.

وانطلقت مراسم الجنازة من أحد مساجد الدوحة، وشارك فيها مسؤولون قطريون رفيعو المستوى وعدد كبير من العلماء والأكاديميين والشخصيات الإسلامية.

وأقيمت صلاة الجنازة على القرضاوي في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، بحضور نجله عبد الرحمن وجموع تقدر بالآلاف، رافعة الصوت بـ«التكبير» مع خروج الجثمان من المسجد.

وشارك في التشييع مسؤولون قطريون رفيعو المستوى، بينهم عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير البلاد، وممثله الشخصي جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني، ووزير الأوقاف غانم بن شاهين الغانم.

وشهد التشييع مشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين والشخصيات الإسلامية، منهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القره داغي، وعلي أرباش رئيس الشؤون الدينية التركي، والأكاديمي التركي ياسين أقطاي، والداعية طارق السويدان.

وشهدت الجنازة، مشاركة قادة بارزين بحركة «حماس» الفلسطينية، بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيسها في خارج فلسطين خالد مشعل.

ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين آمينه السابق والمؤسس يوسف القرضاوي، في بيانه له قائلا «انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي، الرئيس المؤسّس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبيناً لأحكام الإسلام».