بمشاركة كبار القادة.. الجيش الليبي يبدأ تنفيذ مشروع «البرق الخاطف»

انطلقت اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 فعاليات مشروع “البرق الخاطف” بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي، بحضور معاون رئيس الأركان العامة وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومعاون آمر المنطقة العسكرية، ومندوب عن إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، وعدد من الضباط والكوادر المختصة.

وتضمنت فعاليات المشروع تقديم شرح مفصّل للخرائط والخطط المعتمدة عبر الشاشات الذكية، إلى جانب استعراض مراحل التنفيذ وآليات العمل وأهداف المشروع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية والتنظيم.

وعقب العرض التوضيحي، منح معاون رئيس الأركان العامة وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي الدكتور صلاح الدين النمروش الإذن الرسمي للشروع في تنفيذ مشروع “البرق الخاطف” وفق الخطة الموضوعة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود رفع مستوى التنسيق والكفاءة العملياتية، وتعزيز الجاهزية، ودعم قدرات الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، بما يسهم في تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة وانضباط.