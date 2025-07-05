بمشاركة كبار قادة القطاع النفطي.. بنغازي تحتضن ملتقى «الابتكار في الطاقة»

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 بمدينة بنغازي فعاليات ملتقى بنغازي للابتكار في مجال الطاقة، الذي تنظمه شركة أركينو للنفط بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، تحت شعار: “استكشاف الفرص الجديدة لمستقبل الطاقة في ليبيا”.

ويهدف الملتقى إلى جمع كبار قادة قطاع الطاقة ورؤساء الشركات النفطية لمناقشة الفرص الاستراتيجية المستقبلية، وتعزيز الابتكار في قطاع النفط الليبي، إلى جانب تبادل الرؤى حول آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والمهندس محمد بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات النفطية المحلية والأجنبية.

وفي كلمته، أكد المهندس مسعود سليمان على أهمية الملتقيات المتخصصة في دعم الابتكار وتطوير القطاع النفطي الليبي بما يواكب التحديات المستقبلية، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، شدد المهندس محمد بن شتوان على أن الملتقى يُعد جزءًا من حراك وطني متجدد للنهوض بقطاع النفط والغاز، مشيدًا بدور شركة أركينو في دعم جهود شركة الخليج العربي خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على معدلات الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبنّي التقنيات الحديثة.

وأكد بن شتوان أن الاستكشافات الجديدة، والتحول الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية تمثل ركائز أساسية في تطوير قطاع النفط الليبي، داعيًا إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات تحت مظلة المؤسسة الوطنية للنفط لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة ليبيا في السوق العالمية.

وشهد الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة والجلسات النقاشية، التي ركزت على أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في مجال الطاقة، بهدف دعم الابتكار وتبنّي حلول تقنية مستدامة تسهم في تطوير القطاع النفطي الليبي.