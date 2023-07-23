بمشاركة ليبيا.. إيطاليا تنظم مؤتمرا للهجرة بحضور زعماء أفارقة وغياب فرنسا

ينتظر أن يشهد المؤتمر الدولي حول قضية الهجرة المقرر عقده، غدا الأحد، بالعاصمة روما مشاركة ليبيا، والذي تقول إيطاليا إنه يستطلع «مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا».

وأعلنت الحكومة الإيطالية في بيان عشية المؤتمر أنّه سيركز على «بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الفلاحة والبنية التحتية والصحة»، كما يستهدف «التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية».

وكشف مسؤولون إيطاليون في تصريحات لوكالة «رويترز»، أنّ الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي ليبيا وتونس وتركيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

غير أن فرنسا لا يُتوقع أن تكون ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية، حيث دخلت باريس في صدام مع روما العام الماضي بشأن الهجرة.

وذكرت الحكومة الإيطالية أنّ المؤتمر سيناقش أيضًا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا.