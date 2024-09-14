 بمشاركة ليبيا.. اجتماع عربي لاتيني لدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

شاركت ليبيا في أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر، بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وترأس الوفد الليبي السفير عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد المجتمعون، ضرورة العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في التاسع من أيار والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيداً من الحقوق والامتيازات تتعلق بمشاركتها في دورة الجمعية العامة والاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وشددوا على عزمهم دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفع البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الى وزراء خارجية دولهم، لتبنيه بمناسبة انعقاد الدورة الـ (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن ليبيا صوتت في مايو الماضي لصالح قرار يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، والذي اعتمد بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.