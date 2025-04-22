بمشاركة ليبيا.. اختتام أعمال «مؤتمر العمل العربي»

اختُتمت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ51 من مؤتمر العمل العربي، التي استمرت على مدى ستة أيام بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 21 دولة عربية.

وترأس وفد ليبيا في فعاليات البرنامج الختامي “وكيل عام وزارة العمل والتأهيل السيد جمال شعبان، إلى جانب ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، في حضور فاعل يعكس حرص الدولة على المساهمة في دعم العمل العربي المشترك”.

وسجلت ليبيا “حضورًا مميزًا ضمن فرق الحكومات والعمال في اللجان الفنية، حيث ترأست لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربي للسنة الثانية على التوالي، كما شاركت بعضوية ومقررية لجنة “العناقيد الاقتصادية مدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة”، إلى جانب عضوية لجنة السياسات الاجتماعية ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي”.

واستعرضت اللجان الفنية “توصياتها وتقاريرها، والتي تم اعتمادها من قبل رئاسة المؤتمر، حيث ثمّنت الرئاسة الجهود المبذولة من قبل فرق العمل المختلفة”.

وشهدت الدورة “تكريم عدد من الشخصيات البارزة من 14 دولة عربية، وسط تأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية لمواجهة تحديات سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة”.