بمشاركة ليبيا..اختتام أعمال مبادرة «5+5 دفاع» في إيطاليا

اختتمت في العاصمة الإيطالية روما، أعمال الدورة السادسة عشرة (16) للمستوى العالي لكلية دفاع مبادرة “5+5 دفاع”، التي أقيمت بمركز الدراسات العليا للدفاع (CASD).

وشهدت الدورة مشاركة فعالة من ليبيا، إلى جانب وفود من الدول الأعضاء في المبادرة، وهي: الجزائر، إسبانيا، المغرب، فرنسا، موريتانيا، مالطا، وتونس.

ركزت الدورة على عقد محاضرات وحلقات نقاش معمقة بهدف إعداد ورقة سياسات موحدة لدول الأعضاء، تهدف إلى تقليل التحديات المشتركة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي في منطقة غرب المتوسط.

وكانت انطلقت الدورة في 30 سبتمبر 2025، بفعالية رسمية تضمنت التقاط صورة تذكارية للمشاركين وكلمة ترحيبية من الجهة المضيفة.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص دول المبادرة على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الجديدة التي تؤثر على استقرار المنطقة.