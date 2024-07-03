بمشاركة ليبيا.. اختتام الاجتماعات السنوية لبنك التسويات الدولي

اختتمت في مدينة بازل السويسرية الاجتماعات السنوية لبنك التسويات الدوليBIS، بمشاركة الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

هذا “وتعد الاجتماعات السنوية لبنك التسويات احدى أهم المنتديات الاقتصادية العالمية التي تعرض فيه ورقات اقتصادية مهمة من قبل عدد من محافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين”.

وبحسب ما نشر مصرف ليبيا المركزي، “تمثل هذه الاجتماعات فرصة للحوار وتبادل وجهات النظر حول اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة فيما يتعلق بالتضخم وامدادات السلع العالمية وتأثيراتها على معدلات النمو العالمي، بالاضافة الى دور الذكاء الاصطناعي (AI) وتأثيراته المستقبلية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية”.

وحضر الاجتماع أيضا عدد من محافظي البنوك المركزية العالمية من بينهم محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، ومحافظي البنوك المركزية في كل من المملكة المتحدة، وايطاليا، فرنسا، اسبانيا، الاتحاد الاوروبي، تركيا، كندا، اليابان، جنوب أفريقيا، ماليزيا، وعدد من البنوك المركزية بالدول العربية منها: السعودية، الكويت، قطر، عمان، موريتانيا.

وتجدر الاشارة إلى أن عددا من الدول العربية تساهم بالبنك وهي الكويت، الجزائر، السعودية، المغرب والإمارات.

اختتمت بمدينة بازل السويسرية الاجتماعات السنوية لبنك التسويات الدولي ( BIS) يوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 بمشاركة… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الثلاثاء، ٢ يوليو ٢٠٢٤