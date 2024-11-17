بمشاركة ليبيا.. اختتام فعاليات «قمة شباب إفريقيا» في أديس أبابا

بمشاركة ليبيا، اختتمت فعاليات Shape Africa Summit 2024″قمة شباب إفريقيا”، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمقر الاتحاد الإفريقي بحضور 35 دولة أفريقية مساء يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024م، تحت عنوان “لجنة أفريقيا للمستقبل”.

ومثل دولة ليبيا في رئاسة اللجنة وزير الشباب “فتح الله الزُّني” المبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء للشؤون الإفريقية، إلى جانب نخبة من الوزراء والمسؤولين والقادة الشباب الأفارقة، في مقدمتهم المبعوث الخاص لرئيس الإتحاد الأفريقي لشؤون الشباب السيدة تشيدو كليوباترا مبيمبا”.

وتركزت مشاورات “لجنة أفريقيا للمستقبل” على عدة نقاط بارزة من أهمها:

الشباب والتنمية المستدامة في إفريقيا: تسليط الضوء على أهمية إشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دورهم كمحرك رئيسي للتقدم.

الشباب في قلب السلام والأمن والقيادة: مناقشة السياسات الداعمة لمشاركة الشباب في تعزيز السلم والأمن وتعزيز القيادة ضمن الاتحاد الإفريقي.

برامج وسياسات الشباب لدفع التنمية والحماية: استعراض أفضل الممارسات لتعزيز دور الشباب وحمايتهم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

الحلول والشراكات الرئيسية لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 وميثاق المستقبل: التركيز على الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق رؤية إفريقيا المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب.

كما قدم وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزُّني، “مداخلة خاصة ركزت على تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار عاكسا تجربة مشروع عودة الحياة الذي أطلقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مؤسس المجالس المحلية للشباب بليبيا لتمكين الشباب الليبي سياسيا واصفا المشروع بأنه يأتي منسجما مع أهداف خطة التنمية لافريقيا 2063 م”.

وأشار الزني إلى “أن إفريقيا تمتلك ثروات عظيمة، لكن أعظم ثرواتها على الإطلاق هي “الشباب”.

وأضاف أنه “يجب على الدول الإفريقية الترفع عن صغائر الأمور والتركيز على القضايا الكبرى التي تسهم في تنمية القارة وازدهارها”.

واستعرض الوزير “إنجازات وزارة الشباب الليبية في مجال تمكين الشباب، مشيراً إلى تشكيل المجالس المحلية للشباب في مختلف المناطق بليبيا، وهو إنجاز يعكس رؤية استراتيجية لخلق جيل قيادي جديد، هذه المجالس لم تكن مجرد فكرة بل أصبحت منصة حقيقية لإشراك الشباب في اتخاذ القرارات المحلية، والعمل على معالجة قضايا مجتمعاتهم بفعالية”.

وأشار “إلى أن وزارة الشباب قدمت دعمًا ملموسًا لتمكين هذه المجالس من أداء دورها، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية تعزز مهارات القيادة والتخطيط، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتفعيل دورهم على أرض الواقع. وأكد أن هذه المبادرات تشكل نموذجاً يمكن أن تحتذي به الدول الإفريقية لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية وصنع القرار”.

هذا “واختتمت القمة بالتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، ودعم دور الشباب كعنصر أساسي لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار في القارة. كما شارك في فعاليات القمة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الشباب السيد فتح الله الزُّني ضم في عضويته ممثلين عن وزارة الشباب والقيادات الشبابية بالمجالس المحلية للشباب، مما يبرز التزام ليبيا الراسخ بتعزيز دور الشباب في التنمية وصنع القرار”.

#عودة_الحياة | نحو مستقبلٍ مشرقٍ لأفريقيا: الدبلوماسية الشبابية الليبية تقود المشاورة السياسية بإختتام قمة Shape Africa… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشباب – ليبيا‏ في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤