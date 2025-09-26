من نيويورك.. مبادرة لـ«الوقاية من الأمراض» بمشاركة ليبيا

انعقد في نيويورك الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية والرفاه.

وتأتي هذه الاجتماعات كفرصة لإعلان سياسي جديد يضع أهدافاً طموحة قابلة للتحقيق لمكافحة الأمراض غير السارية وتحسين حالات الصحة النفسية حتى عام 2030.

ومثّل ليبيا في هذه الاجتماعات وفد برئاسة الدكتور محمد الغوج، وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، حيث ألقى كلمة ركّز فيها على أهمية تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية من خلال الكشف المبكر وإدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية في كافة المرافق الصحية.

كما أكد الغوج على دعم الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول في الصحة، من خلال سياسات تستهدف الوقاية والتربية الصحية.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذا الحدث الدولي بهدف تعظيم الاستفادة من المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد في مجال الصحة العامة، لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الصحية وتحسين جودة الحياة.