بمشاركة ليبيا.. انطلاق أعمال «البرلمان الإفريقي»

شارك أعضاء مجلس النواب، الأعضاء في البرلمان الإفريقي، وهم سالم قنان ويوسف الفاخري وعبد القادر يحيى وصالح قلمة وأسماء الخوجة، في افتتاح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد السابع للبرلمان الإفريقي، المنعقدة في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.

واستُهلت الجلسة بكلمة ألقاها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود يوسف، ممثلاً عن رئيس الاتحاد الإفريقي، كما شهدت الجلسة أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد في البرلمان الإفريقي.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن أعمال الفترة التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي، التي انطلقت أعمالها الثلاثاء، وتستمر حتى 30 أبريل، وتتضمن انتخاب أعضاء هيئة مكتب البرلمان الإفريقي.

وفي سياق متصل، يشهد هذا الدور ترشح عضو مجلس النواب يوسف الفاخري لمنصب رئيس مكتب البرلمان الإفريقي، ضمن انتخابات هيئة المكتب المقرر إجراؤها خلال الدورة الحالية.

هذا ويُعد البرلمان الإفريقي أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي الاستشارية والتشريعية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشعوب الإفريقية في صنع القرار القاري، ودعم مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

وتجرى خلال دوراته انتخاباته التنظيمية بشكل دوري لتشكيل هيئة المكتب وتحديد أولويات العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة.