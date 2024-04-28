بمشاركة ليبيا: انطلاق اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أمس السبت، الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2024، بمشاركة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووفود من الدول الإسلامية.

وشهدت فعاليات الاجتماعات مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول الأعضاء في البنك، حيث تزامن الاجتماع السنوي مع الذكرى الخمسين لتأسيس البنك.

وتناولت فعاليات اليوم الأول جملة من القضايا الرئيسية تتعلق بالموضوعات الأساسية، مثل الاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة.

وناقش المجتمعون إمكانيات التمويل الإسلامي في تعزيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مع التركيز على كيفية توافق ذلك مع أهداف التنمية المستدامة ومساهمته في التنمية الاقتصادية.

وعقدت حلقة نقاشية بعنوان “الطريق إلى الرخاء: الفقر متعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية”، نم خلالها تقديم قصص النجاح والتحديات الناشئة في هذا السياق، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الجديد للبنك الإسلامي للتنمية.

واختتم اليوم الأول بجلسة حوارية بعنوان 50 عاما من دعم التعاون بين بلدان جنوب جنوب الأعضاء بالبنك، حيث هدفت هذه الجلسة للتعريف بأهمية تبادل المعارف والتجارب بين الدول الأعضاء والاستفادة منها لنقل المعرفة.

ويضم الوفد الليبي مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة احمد النماوي، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة شادية عريبي.