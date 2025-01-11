بمشاركة ليبيا.. انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي

شاركت ليبيا في الاجتماع التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول برنامج التنمية الزراعية الشاملة ما بعد مالابو، الذي انعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور وزراء الخارجية والزراعة من الدول الأفريقية.

ومثّل ليبيا في الاجتماع محمد زيدان وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، ومحمد التركي وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وخلال الاجتماع، ألقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين كلمة نيابة عن الوفد الليبي، أكد فيها على “أهمية القطاع الزراعي كدعامة أساسية لتنمية الاقتصادات الأفريقية”، مشيدًا بالدعم الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية لتطوير القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، لتحقيق الأمن الغذائي.

كما شدد في كلمته على ضرورة استكمال المؤسسات المالية القارية، وعلى رأسها مصرف الاستثمار الأفريقي، ودعا الدول الأعضاء إلى الإسراع في المصادقة على البروتوكول الخاص بتأسيس هذه المؤسسة. وأكد أهمية توجيه الجهود نحو تمكين الشباب الأفريقي وزيادة إنتاجيتهم لمعالجة قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية، بما يحقق التنمية المستدامة للقارة.

واختتم الوفد الليبي كلمته بالتأكيد على أهمية أن تسهم مخرجات القمة في وضع سياسات زراعية فعّالة، تعزز من قدرات القارة على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.