بمشاركة ليبيا.. انطلاق فعاليات «منتدى اسطنبول الأول للطاقة»

شاركت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، في انطلاق فعاليات منتدى إسطنبول الأول للطاقة في تركيا، الذي يُعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات بين الدول، وتمثل هذه المشاركة فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال الطاقة.

تمثلت المشاركة بحضور وزير النفط والغاز المكلف، خليفة رجب عبد الصادق، في المنتدى الذي يشهد حضورًا وزاريًا دوليًا قويًا، ويناقش المنتدى دور الطاقة في تعزيز التعاون الدولي وتلبية احتياجات السوق العالمية، مما يعكس التزام ليبيا بالمشاركة الفعالة في حوار الطاقة الإقليمي والدولي.

وبدأ المنتدى بكلمة فخرية من رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، أكد فيها على أهمية التعاون الدولي في قطاع الطاقة بما يشمل النفط والغاز، وضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة الأمنية والاقتصادية.

كما شارك وزير النفط والغاز المكلف خليفة رجب عبد الصادق في حوارية رفيعة المستوى عن الشراكات واستراتيجيات العمل المشترك.