بمشاركة ليبيا.. تونس تحتضن برنامجاً تدريبياً حول «الإعلام البيئي»

انطلقت اليوم الأحد في العاصمة تونس الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الإعلام البيئي، التي تنظمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، بمشاركة 17 موظفاً من مكتب الإعلام بالوزارة والجهات التابعة لها.

وبحسب وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تتواصل الدورة على مدى خمسة أيام، وتتمحور حول النظريات الحديثة في التواصل المجتمعي، والتواصل الرقمي متعدد الوسائط، والتواصل التشاركي، والاتصال الشبكي، إلى جانب مناقشة التحديات والاستراتيجيات والقضايا المتقدمة في الاتصال المجتمعي، واستخدام وسائل الإعلام الرقمية في الاتصال البيئي، مع تدريب عملي على إنتاج محتوى بيئي رقمي.

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين في تصميم رسائل اتصالية فعالة تلبي حاجات المجتمع، وتنمية مهارات التفاعل والمشاركة مع مختلف الشرائح، وفهم التحديات التي تواجه التواصل المجتمعي وسبل معالجتها.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إشادة من مسؤولي مكتب الإعلام والتعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي بجهود المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكدين على أهمية تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث التجارب الدولية في المجال الإعلامي، بما يسهم في تطوير العمل الإعلامي والرفع من كفاءة الكوادر الإعلامية في قطاع الحكم المحلي.