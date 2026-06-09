بمشاركة ليبيا.. تونس تستضيف لقاءً عربياً لتعزيز «دور الشباب» بالانتخابات

تشارك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أعمال اللقاء الإقليمي التشاوري حول مأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة التونسية ويستمر خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو 2026، بمشاركة ممثلين عن الهيئات والإدارات الانتخابية العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الانتخابي.

وبحسب المفوضية، يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجمهورية التونسية، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وشبكتها العربية للشباب في الانتخابات، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز آليات مأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي، بما يدعم المشاركة المدنية ويعزز إدماج الشباب في العمليات الانتخابية.

ويمثل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا اللقاء رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، حيث يشاركان في الجلسات التشاورية والحوارية التي تناقش سبل تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية للعمل التطوعي في المجال الانتخابي.

وافتُتحت أعمال اللقاء بكلمات ترحيبية أكدت أهمية العمل التطوعي في دعم العمليات الانتخابية وتعزيز المشاركة المجتمعية، فيما تتضمن الجلسات مناقشة تجارب الدول العربية في استقطاب المتطوعين وتأهيلهم، واستعراض أفضل الممارسات المتعلقة بإدماج الشباب في الأنشطة الانتخابية، ودور العمل التطوعي في دعم الإدارات الانتخابية.

كما يشارك في اللقاء عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الهيئات الانتخابية العربية، بهدف تبادل الرؤى والخبرات وتطوير مقاربات عملية تسهم في تعزيز العمل التطوعي على المستويين الوطني والإقليمي.

وتؤكد المفوضية أن مشاركتها في هذا الحدث تأتي ضمن جهودها لتعزيز التعاون مع المؤسسات الانتخابية العربية، والاستفادة من التجارب المتبادلة بما يدعم تطوير العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ المشاركة والشفافية.