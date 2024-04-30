بمشاركة ليبيا.. عرض تقديمي لتوحيد المواد التدريبية للتخلص من الألغام

قدمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة عرضًا حول “توحيد المواد التدريبية للتخلص من الألغام” في الاجتماع السابع للجنة العلمية لمركز التدريب 5+5 للتخلص من الألغام لأغراض إنسانية، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 أبريل.

وبحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على “فيسبوك” يهدف العرض لتوحيد المعايير الوطنية في ليبيا مع المعايير الدولية، بما في ذلك مفاهيم تسليم الأرضي. وقد تم تنظيم الاجتماع بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي في وزارة الدفاع.

وذكرت البعثة أن ممثلين من الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، شاركوا في الفعالية.

وشمل الاجتماع عدة مناقشات وتبادل وجهات النظر، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول المعايير المتعلقة بتطهير الألغام لأغراض إنسانية والمعرفة والخبرات، وتعزيز بناء القدرات لتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تطهير الألغام والمخلفات الحربية لأغراض إنسانية.