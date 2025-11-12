بمشاركة ليبيا.. مصر تستضيف الدورة41 لـ«مجلس وزراء العدل العرب»

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في حفل افتتاح أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تُعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من وزراء العدل العرب.

وتضمن جدول أعمال المجلس موضوعات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، بالإضافة إلى مقترحات لإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التصنيعية، والشبكة العربية للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية، ومشروع نظام قضاة الاتصال بين الدول العربية، إلى جانب مشاريع أخرى.

وألقت الوزيرة كلمة أكدت فيها على أهمية التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، واستعرضت جهود وزارة العدل الليبية لتطوير منظومة العدالة في ليبيا.

وعلى هامش الاجتماعات، تم الإعلان عن الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتوافق على توحيد تقارير حقوق الإنسان بما يحترم الخصوصية العربية المتمثلة في الدين والعادات والتقاليد.