بمشاركة ليبيا..60 دولة توقّع إطار قانوني لمكافحة «الجريمة السيبرانية»

شارك عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، والوفد المرافق له، في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بالعاصمة الفيتنامية هانوي، خلال يومي 25 و26 أكتوبر 2025، بحضور لوونج كونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وغادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول المشاركة.

وشارك خبراء من هيئة الرقابة الإدارية كأعضاء في لجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، والتي تُعد أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243.

ووقّعت على الاتفاقية أكثر من 60 دولة، بهدف تعزيز الإجراءات الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية، وتشجيع التعاون الدولي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، خاصة للدول النامية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها.

وتأتي مشاركة ليبيا تتويجًا لدورها الفاعل خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية منذ عام 2023، وهو ما يعكس الالتزام الليبي بتعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في هذا المجال.