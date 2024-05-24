بمشاركة ليبية.. المنتدى الثقافي العربي البريطاني يستضيف مثقفين

يختتم المنتدى الثقافي العربي البريطاني النصف الأول من الموسم الثقافي باستضافة مجموعة من الكُتَّاب العرب والناطقين بالعربية.

وتأتي الاستضافة للتعريف بالكُتَّاب وبآخر مؤلفاتهم، وماذا كتبوا وعن ماذا كتبوا، وهم من ليبيا سوريا العراق اليمن والأحواز.

وستقام الفعالية الجمعة 25 مايو الجاري في بيت الفزاني وسط العاصمة البريطانية لندن، وسيفتتح اللقاء الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ورئيس المنتدى أ. د. رمضان بن زير، ويشرف على إدارته كل من الاستاذ علي الحاج حسين والدكتورة نورجان سرغاية.