بمشاركة ليبية.. انطلاق اجتماع لجنة الثقافة العربية في تونس

انطلقت في العاصمة التونسية أمس اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية، بمشاركة مدير إدارة التعاون الثقافي الدولي بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة الحامدي”.

وناقش المجتمعون، عددًا من الموضوعات، منها الموضوع الرئيسي للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر وزراء الثقافة العرب التي ستعقد في المملكة المغربية، إضافة لاستعراض آليات اختيار العواصم العربية للثقافة، والدورة العاشرة لليوم العربي للشعر للعام 2024 ورمز الثقافة العربية للعام 2024.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) “محمد ولد أعمر” ووزيرة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية “حياة قرمازي”، على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الدائمة للثقافة العربية في تعزيز العمل العربي الثقافي المشترك، خاصة في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أدت إلى طمس التراث والثقافة والتراث المعماري وكل رموز الذاكرة الثقافية.

ولفت المشاركون إلى أهمية التعاون الثقافي العربي لتطوير رؤية شاملة وسياسات ومستدامة، من شأنها الإسهام في التنمية الثقافية باعتبارها هدفا رئيسا من أهداف التنمية المستدامة.