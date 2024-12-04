بمشاركة محلية ودولية.. العاصمة الليبية تستضيف «أيام طرابلس الإعلامية»

بهدف تعزيز الإعلام في ليبيا وتطوير قطاع الاتصال الحكومي، تستعد العاصمة الليبية طرابلس، لاستقبال نخبة من الخبراء الإعلاميين المحليين والدوليين ضمن فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية 2024” في نسختها الثالثة من 16 إلى 24 ديسمبر.

وبحسب ما نشرت صفحة ” أيام طرابلس الإعلامية”، تشمل الفعاليات:ملتقى الإعلام الليبي: يجمع عدد من الإعلاميين والصحفيين والخبراء المحليين والدوليين، ومعرض ليبيا للإعلام يشارك العديد من المؤسسات والمنصات المحلية والدولية”.

كما تشمل الفعاليات،”منتدى الاتصال الحكومي يناقش قضايا الاتصال وتعزيز الشفافية والمشاركة، وستنتظم طوال هذه الأيام ورش عمل تحت إشراف معاهد تدريبية تابعة لمؤسسات إعلامية ودولية كبرى”.