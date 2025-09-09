بمشاركة محلية ودولية.. انطلاق أعمال ورشة «الاقتصاد الأزرق» في طرابلس

انطلقت اليوم في العاصمة طرابلس أعمال ورشة عمل متخصصة حول الاقتصاد الأزرق، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتُعقد الورشة على مدى يومين، وتهدف إلى تعزيز فهم وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأزرق في ليبيا، من خلال جلسات نقاشية، وعروض يقدمها خبراء محليون ودوليون، بالإضافة إلى مجموعات عمل قطاعية تركز على محاور حيوية تشمل مصايد الأسماك، الموانئ، الشحن، السياحة، الطاقة البحرية، وإدارة الموارد المائية.

وبحسب ما نشر المجلس الأعلى للدولة، ففي كلمته خلال الافتتاح، شدد الدكتور محمد تكالة على أهمية الاقتصاد الأزرق كأحد المسارات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة في ليبيا، مؤكداً على الحاجة لوضع استراتيجية وطنية شاملة تسهم في تنويع مصادر الدخل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مع تحقيق توازن مستدام بين استغلال الموارد البحرية والحفاظ على البيئة.