بمشاركة محلية ودولية واسعة.. انطلاق معرض «ليبيا الدولي للغذاء»

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية انطلاق فعاليات معرض ليبيا الدولي للغذاء في نسخته السابعة، صباح اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، على أرض معرض طرابلس الدولي، وسط حضور رسمي ودولي واسع، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، من بينهم وزير الصناعة والمعادن، ووزير الاقتصاد والتجارة، ووزير السياحة، إلى جانب وكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي، إضافة إلى عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا.

وسجل المعرض إقبالًا لافتًا، في ظل مشاركة دولية واسعة، حيث بلغ عدد الدول المشاركة 14 دولة، بإجمالي 99 شركة دولية، إلى جانب أكثر من 103 شركات محلية، تنشط في مجالات الصناعات الغذائية، وتجهيز المصانع وخطوط الإنتاج، وتجهيز المطاعم والمقاهي، إضافة إلى تقنيات التعبئة والتغليف.

ويُنظم المعرض من قبل شركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض، وبالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، فيما تستمر فعالياته حتى 1 أبريل 2026.

هذا ويمثّل معرض ليبيا الدولي للغذاء منصة اقتصادية مهمة تجمع الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار، خاصة مع توجه ليبيا نحو تطوير الصناعات المحلية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، بما يواكب المعايير الحديثة في الإنتاج والتصنيع.