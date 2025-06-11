بمشاركة محلية ودولية واسعة.. طرابلس تستعد لاحتضان منتدى ومعرض «الدفع الإلكتروني»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اقتراب موعد انطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول، والمقرر إقامته في معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025، برعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتنظيم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المصارف التجارية العاملة في ليبيا، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية.

ويهدف المنتدى إلى عرض أحدث تقنيات الدفع الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي الليبي، من خلال توفير منصة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الحدث سيتضمن جلسات نقاش وورش عمل متخصصة، تسلط الضوء على أبرز التحديات والفرص في قطاع الدفع الإلكتروني، إلى جانب استعراض حلول مالية مبتكرة تُواكب المعايير الدولية في مجالات الأمان والكفاءة.

ويُعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين القطاعين المالي والتقني، ويأتي ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتحديث البنية التحتية المالية، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والتطور.