بمشاركة مصر والجزائر.. مدينة جالو تستضيف المعرض الدولي للتمور

انطلقت في مدينة “جالو” فعاليات “معرض جالو الدولي الأول للتمور وصناعاتها”، بمشاركة مصر والجزائر.

وبحسب وكالة وال، “يحتوي المعرض على منتجات مصرية الصنع لشركة النوارس للتوكيلات التجارية والتصدير الخاصة بمكافحة الآفات الضارة بالأشجار المثمرة”.

وأكد ممثل شركة النوارس المصرية، أن “الأسمدة المعروضة مصنعة في مصر وجودتها عالية ولها فعالية كبيرة في زيادة نسب نجاح المزروعات”.

وبين أن “مصر تعدّ من الدول التي تصدر الأسمدة العضوية والكيميائية مثل اليوريا الذي يستخدم كثيرا نظرا لمنفعته بالنباتات”.

ووفق الوكالة، “شاركت دولة الجزائر الشقيقة في المعرض، بتقديمها منتجات مستخلصة من زيوت النباتات والأشجار المستعملة في العلاج”.

وقال ممثل دولة الجزائر في المعرض حسين مبهوت: “إننا نستثمر هذه المناسبة في عرض المنتجات الوطنية، وهي عبارة عن مستخلصات وزيوت النباتات نستعملها في علاج الكثير من الأمراض ومن بينها القولون العصبي وآلام المفاصل والجيوب الأنفية”.

وأوضح مبهوت، أن “كل المنتجات المستعملة في الطب والعناية بالصحة العامة، تخضع للتحاليل في المختبرات قبل عرضها، مضيفا أن هذه المنتجات لها خصائص طبيعية تسهم في التعافي في الكثير من الأمراض”.

يذكر أن “واحات ليبيا تزخر بحوالي عشرة ملايين نخلة تنتج أجود أنواع التمور على مستوى العالم العربي، وإنتاجها السنوي من التمور 250 ألف طن”.